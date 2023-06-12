Bursa’da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu. Hastaneye kaldırılan sürücüsü tedavi altına alındı.
Kaza merkez, Osmangazi ilçesinde Emek Mahallesinde meydana geldi. Turgut Özal Caddesi üzerinde motosikletiyle seyir halindeki sürücü karşıdan gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkiliyse savrulan motosiklet sürücüsü düştüğü yerden kalkamadı. İlk müdaheleyi çevredekiler yaparken, durum 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirildi. İhbar üzerine gelen dağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.