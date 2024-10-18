Kaza, İznik-Yenişehir Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yenişehir'den İznik yönüne seyir halinde olan Ç.A. yönetimindeki 16 H 6195 plakalı otomobil, karşı yönden gelen N.K.'nin kullandığı 34 PR 0758 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yaralanırken, olay yerine vatandaşların ihbarıyla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.