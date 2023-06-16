Bursa’da Pakkens'in fabrikasında sendikalı işçilerden birinin işine son verilmesine tepki gösteren işçiler üretimi durdurdu. Hafta başından bu yana duruma isyan eden işçiler, işinden olan arkadaşlarının görevine geri dönmesi ve yapılan mobbinglerin bir an önce kaldırılması yönündeki eylemini sürdürüyor.Merve ÖZDEMİR ÇEVİK - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bursa’da Pakkens firmasının Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde’deki fabrikasında yaklaşık 8 yıldır çalışan Çetin Manay’ın işten çıkarılması sonrası diğer işçiler de iş bıraktı.

12 Haziran Pazartesi günü Çetin Manay’ın işine son verilmesi sonrasında katılımın arttığı iş bırakma eylemini sürdüren işçiler, süreç içerisinde yaşadıkları sıkıntıları Herkes Duysun’a anlattı.

İşçilerin iddiasına göre tuvaletlerin kilitlenmesine kadar birçok konuda fabrikada mobbing uygulandığı öne sürüldü.

Yaşanan olayların yanı sıra firmasının 3 Temmuz’a kadar tüm fabrikayı zorunlu yıllık izne çıkardığını ifade edildi. Bu süreçte Türk Metal Sendikası temsilcilerinin de yanlarında olduğunu söyleyen işçiler, şartlarının düzelmesini, kanunların tanımış olduğu sendikanın tanınması yönünde çağrıda bulundu.

Hatırlanacağı gibi, ,ki fabrikası bulunan Pakkens’te örgütlenen Türk Metal Sendikası, 11 Şubat 2022’de yetki belgesi almış ancak işveren tarafının itirazı üzerine konu yargıya taşınmıştı. Aradan geçen süre boyunca taraflar karşılıklı ufak hamleler yapsa da, örgütlenme süreci kısmen beklemeye girmişti.