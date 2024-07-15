Bursa’nın İnegöl ilçesinde palette bulunan gıda ürünlerinin üzerine düşen işçi yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren kuruyemiş satışı yapılan iş yerinin önünde meydana geldi. İşçi Sercan A. (34) kamyonet üzerindeki ürünleri paletle indirmeye başladı. O sırada palet üzerindeki gıda ürünleri işçinin üzerine devrildi. Ürünlerin altında kalan işçi vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.