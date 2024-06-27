Bursa’da alacak verecek meselesi yüzünden 30 yaşındaki şahsı tabancayla başından vurup ağır yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Olay, dün merkez Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 72 ABD 672 plakalı kamyonetine binmek üzere olan Caner Y.’ye (30) ateş açıldı. Merminin hedefi olan Caner Y. başından aldığı isabet ile ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içerisinde kalan Caner Y.’yi ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Caner Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alındığı bildirildi.

Olay Yeri İnceleme polisleri ise araçta ve çevrede inceleme yaptı. Geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Evren A.’nın (32) kimliğini kısa sürede tespit etti. Zanlının peşine düşen Cinayet Büro dedektifleri, Evren A.’yı Acemler’de gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüpheli Evren A.’nın emniyetteki işlemleri sürüyor. Şahıslar arasında alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunduğu iddia edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan Evren A. adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.