Türkiye'de patlıcan üretiminde dördüncü sırada Bursa'da patlıcan hasadı başladı. Bursa bin 379 ton patlıcan ihracatı ile ülkemizdeki toplam patlıcan ihracatının yaklaşık yarısını karşılıyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da kemer ve tophane çeşitlerinde daha fazla üretim yapılırken, son yıllarda aşılı anamur çeşidine de yer veriliyor.

Ortalama verimin çeşide göre değiştiği patlıcan üretiminde erkenciliğe, taze tüketime, soğuğa ve güneş yanıklarına karşı dirençliliğe, konserve ve tursu yapımına uygun olan çeşitler tercih ediliyor. Ayrıca düşük sıcaklıklara, hastalık ve zararlılara dayanıklı, pazar isteklerine ve yetiştiriciliği yapılan ürün dönemine uygun sertifikalı çeşitlerde de üretim yapılıyor. Patlıcan ekimi için uygun iklim ve toprak koşullarına sahip, geniş tarım alanları olan Bursa'da üretilen patlıcan iç piyasa ve ihracat için büyük önem taşıyor.

Bursa'da patlıcan üretiminde ilk sırada yer alan Orhangazi ilçesinde başlayan patlıcan hasadına Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar'da katıldı.

İl Müdürü Acar, Bursa'nın Türkiye'de patlıcan üretiminde 4. Sırada olduğunu vurguladı. Acar şunlara değindi: ''Üretim rakamımız 13 bin 750 hektar alanda toplam üretimimiz 27 bin ton civarındaydı. Üreticilerimiz taleplerini dinledik bununla ilgili Bitkisel Üretim Genel Müdürümüzle görüştüm sebze üretimindeki fiyat konusu hakkında Ticaret bakanlığı ile çalışma yapıldığını ifade etti.

Türkiye'deki patlıcan ihracatının yaklaşık yüzde 50'sini Bursa'dan yaptıklarını belirten Müdür Acar, "Patlıcan üretiminde Bakanlığımızın uygun gördüğü bitki koruma ürünlerinin kullanılmasının veya son ilaçlamayla hasat arasındaki tarihlere dikkat edilmesini, yapılan ilaçlamaların üretici kayıt defterlerine işlenmesini üreticilerimizden rica ediyoruz. Özellikle ihracat gidecek ürünlerde bunu hassasiyetle rica ediyoruz" dedi.