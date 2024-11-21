6 Şubat depreminde ağır hasar görerek kullanılmaz hale gelen araçların motor ve şase numaralarını, hacizli, çalıntı ya da yurtdışından getirilen aynı model ve markadaki araçlarla değiştirip, bu araçları piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından operasyon başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibe alınan S.Ş., M.B.Y., A.Y., M.S., A.S., gözaltına alındı. Şahısların 15 aracın, şasi ve motor numaralarını değiştirdiği tespit edildi. Ekipler 15 araca el koyarken, adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B.Y., S.Ş., A.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.