Bursa’da bölücü terör örgütü PKK-YPG ve DEAŞ’a yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bölücü terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon çerçevesinde kimlikleri tespit edilen PKK/KCK-YPG terör örgütü mensubu Suriye ve Azerbaycan uyruklu 12 kişi ile yine Suriye ve Azerbaycan uyruklu DEAŞ terör örgütü mensubu 12 kişi olmak üzere toplam 24 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı.

Yapılan operasyon neticesinde 21 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, 3 kişinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.