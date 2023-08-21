Bursa’da polis ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için aranan şahıslara yönelik uygulama düzenledi. Aranan kişiler polis ekiplerince gözaltına alındı.

Merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi’nde vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik polis ekipleri uygulama düzenledi. Gece saatlerinde açık dükkanlar, ara sokaklar ve şüpheli kişiler didik didik kontrol edildi. Birçok kişinin sorgulandığı uygulamada aranması olan şahıslar polis ekiplerince gözaltına alınırken, uygulamam vatandaşların huzur ve güveni için olduğu ve devam edeceği bildirildi.