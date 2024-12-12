Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin sürücüsünün alkollü olduğu tespit edilirken, yolcu konumundaki kişi olayın seyrini değiştirdi. Aracın bağlanacağını öğrenen alkollü yolcu, polis ekiplerine hakaretler savurup mukavemet gösterdi. Şahıs, "Savcı tanıdığım var" ve "Haritadan yer beğenin" gibi ifadelerle ekipleri tehdit etti. Gözaltına alınan kişi, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, trafik polisleri şahıs hakkında şikayetçi oldu.

Olay, sabah saat 04.30 civarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı'nda yaşandı. Trafik ekipleri, seyir halindeki 16 Y plakalı bir otomobilden şüphelenerek aracı durdurdu. Sürücü B.Ç.'nin alkol kontrolünde 0.69 promil alkollü olduğu belirlendi. Araçtaki yolcu Mustafa E., durumu öğrenince sinirlenerek polislere saldırmaya çalıştı ve olay yerinde tansiyon yükseldi.

"Haritadan yer beğenin"

Aracın bağlanmasına sinirlenen Mustafa E., bir anda ekiplerin üzerine yürüyerek küfürler savuşturdu. Trafik polisinin "Ağzına sahip çık" demesi üzerine alkollü Mustafa E., "Çıkmıyorum lan", "Haritadan yer beğenin", "Sizin gideceğiniz yer belli oldu", "Savcı tanıdığım var" diyerek polisleri tehdit etti. Gazetecinin "Kime küfür ediyorsun" sorusuna "Polis memuruna" diye cevap veren Mustafa E., ekiplerce etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen asayiş ekipleri, mukavemet gösteren Mustafa E.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yaşanan olaydan sonra trafik polisleri Mustafa E.'den şikayetçi olurken, otomobil sürücüsü ve yolcuya çeşitli maddelerden toplamda 38 bin 931 lira para cezası kesildi. Ayrıca, Mustafa E.'nin yapılan üst aramasında bıçak ele geçirildi. Mustafa E.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.