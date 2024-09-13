Bursa’nın Nilüfer ilçesinde ruhsatsız olarak çalışan çimento tesisi, etrafa saçtığı toz nedeniyle halk sağlığını tehdit ediyor. Mahalle sakinleri, santralin kapatılması için Change.org’da kampanya başlattı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, spor alanı olarak belirlenen bir kamu arazisine, ruhsatsız ve izinsiz bir şekilde çimento tesisi kuruldu. Kaçak yapı olduğu gerekçesiyle Nilüfer Belediyesi tarafından 3 kez mühürlenen tesis, mührü kırıp çalışmaya devam ediyor. Belediye tarafından yasal süreç başlatılırken bölge halkı, insan sağlığını tehdit eden tesisin kapatılması için mücadele ediyor.

İmza kampanyası platformu Change.org’da kampanya başlatan mahalle sakinlerinden Mehmet Gökhan Nalbantoğlu, “Kanunda yerleşim yerlerine 3 bin metre uzakta olması gereken çimento tesisi, burada evlerin 100 metre yakınında bulunuyor. İnsan sağlığına olumsuz etkileri olan ve hava kirliliğine neden olan çimento tesisleri yönetmelikte ‘kirletici vasfı yüksek tesisler’ kapsamında değerlendiriliyor. Çimento tesisinin mahallenin içerisinde yer alması sağlıklı yaşama hakkının gasp edilmesidir” diyor ve tesisin derhal kapatılmasını talep ediyor.

Mahalle sakinlerinin verdiği mücadeleye, Ertuğrul Mahallesi, Altınşehir Mahallesi ve Yirmi Üç Nisan Mahallesi muhtarları da destek veriyor.

SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYORUZ

Altınşehir Mahallesi Muhtarı Melahat Şanal “Bu kaçak beton santrali yaklaşık bir sene önce mahallemizi, üç mahallenin ortasına konuldu. Kaçak olduğu tespit edilen bu santral, Nilüfer Belediyesi tarafından üç kez mühürlendi ve yıkım kararı alındı. Buna rağmen kaçak beton santrali faaliyetlerine devam ederek bizleri zehirlemeye devam ediyor. Sağlık sorunlarımız, psikolojik sorunlarımız, trafik sorunlarını çok büyük bir şekilde yaşıyoruz. Tozu, kiri, pisliği yani bunları saymıyorum” şeklinde konuştu.

Kampanyaya ulaşım adresi şöyle: https://www.change.org/BursadaKacakCimento