Bursa’da sağanak yağış sonrası yollar dereye dönerken, rögarlar taştı, bazı evleri su bastı.

Bursa’da öğlen saatlerinde aniden bastıran sağanak hayatı felç etti. Rögarlar taşarken, yollar dereye döndü. İtfaiye, BUSKİ ve belediye ekipleri merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım ve Hüdavendigar mahallelerinde gelen ihbarlara yetişmeye çalıştı. Su basan bazı evlerde ekipler su tahliyesi yaptı. Bazı vatandaşlar ise yağan yağmura kapılarının önüne koyduğu çuvallar ile önlem aldı.

Her yağmurda uykularının kaçtığını ifade eden bir vatandaş, "Yaz yağmuru. En ufak yağmurda bizim uykularımız kaçıyor. Duvarı da kapattık mecburen. Geçen yağmurda babamı zor kurtardım. Yarım saat daha yağmur yağsa su evime girecek" dedi.

Mağdur olan vatandaşlar yetkililerden yardım bekliyor.