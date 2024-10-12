Bursa'da kalp krizi geçiren hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan 112 çalışanlarını darp eden iki yakalanırken, biri tutuklandı.BURSA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da yaşanan darp olayının failleriyle ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından "GEREĞİ YAPILDI-33" başlığıyla kamuoyuna duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medyada yer alan ve Bursa’da kalp krizi geçiren hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan 112 çalışanlarının darp edilmesiyle ilgili olarak; ambulans kamerasının görüntülerinin Emniyet birimlerimizce incenlendiğini belirterek, ambulansın önünü kesen şüpheli şahısların S.Y. ve M.Y. olduğu tespit edildiğini açıkladı.

GEREĞİ YAPILDI-33Sosyal medyada yer alan ve Bursa’da kalp krizi geçiren hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan 112 çalışanlarının darp edilmesiyle ilgili olarak;Ambulans kamerasının görüntüleri Emniyet birimlerimizce incelenmiş, ambulansın önünü kesen şüpheli şahısların S.Y.… pic.twitter.com/ZA5jnJWBwv— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 12, 2024

Doktor ve Acil Tıp Teknisyenin hastayla ilgilendiği sırada ambulansın önünü keserek ambulans şoförünü darp eden şüphelilerin yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Şüphelilerden M.Y. TUTUKLANMIŞ, S.Y. ‘ye ise adli kontrol kararı verilmiştir. Ambulansın önünü kesmek, ambulansa bilerek yol vermemek, ambulansın içine hasta var mı? diye bakmaya çalışmak zorbalığı asla ve asla kabul edilemez. Gereği yapılır" ifadelerini kullandı.