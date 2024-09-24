Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan Gemlik, Güzelyalı, Tirilye ve Kurşunlu sahil bandı, sil baştan yenilenerek kente ayrı bir değer kattı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmayı ve yaz turizminden de hak ettiği payı almasını hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplam 277 kilometrelik deniz ve göl kıyı bandından vatandaşların en iyi şekilde yararlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Tirilye sahilinde 194 metre duvar, 3850 metrekare parke, 1265 metrekare andezit ve 128 metre bordür imalatı yapıldı. Güzelyalı sahilinde ise 1600 metre duvar, 22000 metre kare parke ve 3200 metre bordür çalışması yapılırken, Kurşunlu sahilinde 370 metre duvar, 5000 metrekare parke ve 1350 metre bordür çalışması yapıldı. Gemlik sahiline ise 770 metre duvar, 5450 metrekare parke, 2750 metrekare andezit ve 1700 metre bordür imalatı gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Emin Direkçi, Mehmet Tözün Bingöl ve Ali Altınsoy, Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Hakan Tanrıöver, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Bursalıların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçladıklarını söyleyen Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in vizyonuyla güzel işlerin ortaya çıktığını belirtti. Yapılan işlerin sonucunda vatandaşlardan olumlu dönüşler aldıklarını ifade eden Direkçi, “Yapılan çalışmaları yerinde gördük. Halkın taleplerini yerinde dinlemek istedik. Eksik ve aksaklıklar konusunda notlarımızı da aldık. Bu alanları yılın 12 ayı kullanılır hale getireceğiz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in öncülüğünde Bursa’da güzel işlere imza atıyoruz. Birçok akılcı ve bütüncül projeyi hayata geçiriyoruz. Yaşanabilir ve halkımızın hak ettiği bir ortam oluşturmak istiyoruz” dedi.