Salçalık domateste hasat zamanının gelmesi ile Bursa’da salça sezonu açıldı. Yeri müsait olanlar kışlık salçalarını kazanlarda kaynatmaya başladı.BURSA (İGFA) - Salçalık domateste hasat zamanının gelmesi ile Bursa’da kışlık salça sezonu açıldı. Köylerde vatandaşlar domatesleri salça haline getirmeye başladı.

Bursa’nın Yenişehir, İznik, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde yoğun olarak üretilen salçalık domatesler, kamyon ve traktör kasalarında köylerin yolunu tuttu. Kilogramı 7 ila 10 lira arasında satışa sunulan salçalık domatesler vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Kamyon ve traktör kasalarında köylere getirilen ve burada kendisine alıcı bulan domatesler önce yıkandı, sonra doğrandı. Doğranan domatesler kazanlarda kaynatıldıktan sonra salça makinesi ile çekildikten sonra suyunu çekene kadar tekrar kaynatıldı. Artık salça haline gelen domatesler, kaynatma işleminin ardından kavanozlara doldurularak konserve edildi.

Kışlık salça yapımı için bu yıl domates fiyatlarının makul olduğunu kaydeden vatandaşlar, fiyatlardan memnun olduklarını dile getirdi.