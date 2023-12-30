Bursa'da son zamanlarda meydana gelen 14 aktif fay hattının etkisi devam ediyor. Gece saatlerinde, Gemlik Körfezi ve Mudanya Kumyaka'da iki yeni artçı deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Marmara Denizi'nde merkez üssü Gemlik Körfezi olan deprem, 02.50'de hissedildi ve büyüklüğü 1.7 olarak kaydedildi. Bu sarsıntı, yerin 8.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Aynı gece, Mudanya-Kumyaka bölgesinde de 1.5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Saat 03:28'de meydana gelen bu sarsıntı, yerin 9.7 km derinliğinde gerçekleşti.

Sabah saatlerinde ise Mustafakemalpaşa-Doğanalan'da 2.1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.