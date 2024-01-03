Bursa merkezli bir şirket tarafından piyasaya sürülen ve yapılan incelemeler neticesinde elektrik çarpması riski taşıdığı belirlenen bir ürün için geri çağırma duyurusu yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen testler sonucunda, söz konusu avizenin elektrik çarpması tehlikesi içerdiği ortaya çıktı.

Bakanlık tarafından yapılan incelemelerle tespit edilen riskli durum üzerine üretici firma, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla bir duyuru yayımladı. Resmi ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Yukarıda fotografı görülen VEZİR marka, VZR-20 model/cins ürünün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yaptınlaı testlerin olumsuz olması nedeniyle uygunsuz olduğu tespit edilmiş ve 7223 sayılı Kanun'un 15.maddesi gereğince Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 11.12.2023 tarihli ve E-581,9302-591-5320323 sayılı yazısı ile ürün hakkında risk taşıyan uygunsuzluğa karar verilmiştir.

Elinde yukarıda bilgileri yazılı ürünü bulunduran kişi veya kurumlann adı geçen ürünün elektrik çarpması riski taşımasından dolayı söz konusu ürünlerin acilen kullanılmasının bırakılıp aşağıda unvanı, iletişim bilgileri ve adresi yazılı firmamıza gondermeleri önemle rica olunur.

Ürünün intikaline ilişkin tüm masraflar tarafımızca karşılanacak olup, 7223 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesini' üçüncü fıkrası gereğince tarafınıza;

1) Ürünün geri çağnImasına yol açan sorunun giderilmesi,

2) Ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi,

3) Ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi.

imkanı/imkanlarını sunanz.

Firma Unvanı; Nemıin KURŞUNOĞLU

Adresi: Sakarya Mahallesi Celal Bayar Cd.No:64 Osmangazi/BURSA

Telefon ve Faks Numarası: 05536295794 "