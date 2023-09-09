Bursa’da iki grup genç arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı satırlı kavgaya dönüştü. Biri ağır, iki kişinin yaralandığı kavga kameraya yansıdı.

Merkez, Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi üzerinde karşılan iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan biri eline aldığı satırı tartıştığı kişilere savurdu. Bıçakların çekildiğini gören çevredekiler ise kavgayı ayırmaya yanaşamadı. Tarafların birbirine girmesiyle biri ağır, iki kişi bıçak darbesiyle yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.