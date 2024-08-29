Bursa’nın marka ürünlerinden biri olan şeftalide, ağustos ayının sonu itibariyle hasat zamanının sonuna gelindi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın üretiminde zirvede olduğu marka ürünlerinden şeftali sezonu eylül ayı itibariyle kapanıyor. Bursa’da şeftali hasadının sonuna gelindi.

Avrupa Birliğinden coğrafi işaret tescili alan ve temmuz ayının ikinci haftasında hasadına başlanan Bursa şeftalisinde hasat zamanı sona erdi. Sezon ortasında pazarda 15 liraya kadar düşen şeftali fiyatları ürünlerin azalmasıyla birlikte yeniden yükselmeye başladı.

Bu sezonun bereketli geçtiğini kaydeden şeftali üreticileri, geçen seneye oranlar bu yıl şeftali üretiminde yüzde 15’lik bir artış beklediklerini kaydetti.