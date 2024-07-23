Şeftali kenti Bursa’da vatandaşın çok beklediği şeftali ve nektariler pazarcıların, zincir marketlerin ve küçük esnafın tezgahında yerini aldı.BURSA (İGFA) - Kimi tezgahta 50 liradan satışa sunulan şeftaliler kimi tezgahta 60 liradan yerini aldı.

Vatandaşların radarına giren şeftali hakkında fiyatların yüksek olduğunu Herkes Duysun ekibine anlatan pazar esnafı, “Her sektörde olduğu gibi, fiyatlar geçmiş döneme kıyasla yukarıda. Şeftalinin merkezi olmamıza rağmen durum böyle. Haliyle satışlarımız da bu durumdan etkileniyor.” sözlerini kullandı.

Esnafın ardından fiyatlara serzenişte bulunan bir vatandaş şu ifadeleri kullandı:

“Sadece şeftali değil genel olarak pazar fiyatlarından muzdaribiz. Fiyatlar günden güne tavan yapmaya devam ediyor. Bursamızın sembollerinden biri olan şeftali bile sıçrama yapmış.”