Bursalı vatandaşlar uzun zamandır sağlık hizmetlerinin aksamasından ve şehir hastanesine ulaşım problemlerinden yakınıyor.BURSA (İGFA) - Bursalı vatandaşlar bir süredir sağlık hizmetlerinde aksamalar yaşandığını, bunun yanı sıra da Bursa Şehir Hastanesine ulaşmakta güçlük çektiklerini kaydediyor.

Bursa Şehir Hastanesinin açılmasıyla birlikte Bursalılara umut olan hastane, ulaşım sorunları sebebiyle hastalar için eziyet haline geldi. Hastanenin hizmet kalitesinden oldukça memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, şehir merkezine 30 kilometre mesafede olan Bursa Şehir Hastanesinin ulaşımından şikayet ediyor.

Şehir merkezinden sadece otobüs ile ulaşım olan şehir hastanesine merkezden yalnızca 2 otobüs gidiyor. Söz konusu otobüslerin günün birçok saatinde hınca hınç dolu olduğunu kaydeden vatandaşlar, özellikle yaşlıların ulaşım probleminden muzdarip olduklarını ifade ediyor.