Bursa’nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak hayatı felç etti. Sokak ve caddeler göle dönerken sosyal medya meraklıları ise sözde balık tutup kulaç attı. Can kaybı yaşanmazken sağanak ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentteki birçok noktada etkisini gösteren yağış, İnegöl’de hayatı felç etti. Sokakları göle döndüren şiddetli yağmur nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Göle dönen caddelerde sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken, bazı ağaçlar ise şiddetli yağmura dayamayarak devrildi.

Balık tutup yüzmeye çalıştılar

İnegöl ilçesinde göle dönen caddeler sosyal medya tutkunlarının da malzemesi oldu. Bazı vatandaşlar sel sularında olta ile balık tutmaya çalıştı. Cep telefonu ile kaydettikleri görüntüleri sosyal medya hesapların paylaştılar. Bir vatandaş da üzerindeki gömleğini çıkarıp sel sularının aktığı caddede kulaç atarak yüzmeye çalıştı, o anlar saniye saniye kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Bursa ve çevresinde yağmur sebebiyle herhangi bir can kaybı yaşanmazken yağmurdan geriye bu gülümseten görüntüler kaldı.

Öte yandan Bursa’da şehir merkezinde de sağanak ve fırtına etkili oldu. Özellikle merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım, Hamitler, Emek semtleri ile Mudanya ilçesinin bazı noktalarında rögarlar taştı, yollar suyla doldu. Araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sağanak yağış ve fırtına sebebiyle Suryapı AVM’de mağazaları su bastı. Mağaza çalışanları suları temizleyip tahliye etmeye çalıştı.