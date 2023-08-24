Türkiye Kamu-Sen, 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk Sağlık Sen Bursa Şube Başkanı Sabit Karabayır ve 2 Nolu Şube Başkanı Bilal Atik, ortada kazanım yerine hezimet olduğunu söyleyerek, sorumluları yetkili konfederasyon ve sendika olduğunu öne sürdü.BURSA (İGFA) -Türk Sağlık Sen Bursa Şubesi ile 2 Nolu Şube başkanlıkları, toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemdeki toplu sözleşmeleri ile 6. dönemde olduğu gibi kamu çalışanlarının, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının iki yılının heba edildiğini iddia eden Türk Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Sabit Karabayır, "Kamu çalışanlarının beklentisi olan refah payı, kira yardımı, enflasyon farkının aylık verilmesi, 8 Bin 77’tlik zammın emekli maaşlarına eklenmesi, yardımcı hizmetlilere kadro, vergi diliminin yüzde 15’e sabitlenmesi, bayram ikramiyesi, sözleşmeden kadroya geçenlere süre sınırı olmadan mazeret tayini hakkı verilmesi gibi hususların hiçbirisi anlaşılan maddeler arasında bulunmamaktadır" dedi.

Sağlık ve sosyal hizmet kolunda da durumun farklı olmadığını belirten Başkan Karabayır, "Tüm sağlık çalışanlarının beklediği tek kalem maaş, taban, teşvik ve nöbet ücreti gibi tüm ödemelerin günümüz şartlarına uygun bir seviyeye yükseltilmesi, giyim yardımı gibi sosyal ödemelerin diğer kurumlar seviyesine çıkartılması gibi temel beklentileri ile ilgili hiçbir mutabakat yoktur" diye konuştu.

“Çalışma yapılacak” gibi ucu açık muallak ifadelerle günü geçiştirildiğini iddia eden Türk Sağlık-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Bilal Atik ise, "İmzalanan mutabakat o kadar boştur ki günümüz şartlarında ancak trajikomik olarak değerlendirilebilecek bazı ödemelerle ilgili artışları kazanım diye sunma derdine düşmüşlerdir. Ortada kazanım yerine hezimet vardır. Bunun da sorumluları yetkili konfederasyon ve sendikadır" yorumunda bulundu.

Atik, "Türk Sağlık-Sen olarak özellikle belirtmek istiyoruz ki yetkili konfederasyon vesendikanın bu tiyatrosuna dur diyecek olan yine çalışanların kendileridir. Yetkiyi sahibine ve ehline teslim ederek toplu sözleşmede kamu çalışanlarının sürekli kaybetmelerine bir son vermelidirler" dedi.

Türk Sağlık-Sen olarak mücadelelerinin tüm platformlarda süreceğini dile getiren başkanlar, temel beklentilerin karşılanması, kronikleşen sorunlara çözüm üretilmesi adına var güçleriyle çalışacaklarını kaydetti.