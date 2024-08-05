Yaz aylarının sıcaklık olarak en yüksek seviyelere ulaştığı bu dönemde Bursa vatandaşları sıcaklara karşı adeta bir tepki koymaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde yer alan Hüdavendigar Kent Parkı ve Dikkaldırım mahallesi sabah ve öğle saatleri arasında ıssızlığı ile ses getirmeye devam ediyor.

Bursa’nın en işlek bölgelerinden ve nüfus yoğunluğu en çok olan bölgelerinde aşırı sıcaklar vatandaşları sokağa çıkmaktan alıkoyuyor. Bu yerleşkeler sıcak hava nedeniyle sessizliği büründü.