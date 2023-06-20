Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ruhsatsız silah ticareti yaptığı iddia edilen 12 şüphelinin 11’i yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapmak suretiyle 6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi yakalanırken, 1 kişinin yakalama çalışmaları devam ettiği öğrenildi. Yapılan aramalarda 26 tabanca ve 189 fişek ele geçirildi.