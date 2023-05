Bursa’da 3 ay önce silahla kabalık grubun üzerine kurşun yağdırıp dehşet saçan, bir yağma olayına karışan, 45 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı ve suç ortakları polis ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekiplerince adım adım takip edilen zanlıların yakalanma anları ise kameralara anbean yansıdı.

Bursa’da 21 Nisan tarihinde merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesinde silahla dehşet saçan, ardından 3 Mayısta İsmetiye Mahallesi’nde silahlı yaralama suçuna karışan, 19 Mayıs’ta ise silahlı yağma olayını gerçekleştiren, 45 ayrı suçtan aranan ve 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Emir Ç. ile suç ortakları, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekiplerince adım adım takip edildi. Çekirge Mahallesi’nde bir araçta olduğu belirlenen Emir Ç. (28), 48 suç kaydı bulunan Emir T. (24) ile arkadaşları T.A.’nın (43) yakalanması için düğmeye basıldı. Polis ekiplerince merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi Beşikçiler Caddesi üzerinde önleri kesilen zanlılar bir süre kaçmaya çalıştı. Ekiplerin müdahalesi sonucu daha fazla kaçamayacağını anlayan şahıslar teslim olmak zorunda kaldı. Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile aranan zanlıların üzerinde 4 adet ruhsatsız tabanca çıkarken, otomobilde 300 gram metanfetamin ile 80 adet sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar Asayiş Şube Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Silahlı şahsın kalabalığa doğru ateş açma anı da an be an güvenlik kamerasına yansımıştı.

Öte yandan, yakalanan 24 yaşındaki Emir T.’nin 9 yıl, Emir Ç.’nin de 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Emir T. ve Emir Ç. tutuklanırken; T.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.