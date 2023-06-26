Bursa Simitçiler ve Unlu Madde İmalatçıları Odası, Bursa'da simide zam yapılacağını açıkladı. Yapılan bu zamla birlikte 7,5 TL'ye satılan 100 gram simit 10 TL olarak satılacak. İşte detaylar...

Bursa Simitçiler ve Unlu Madde İmalatçıları Odası'nın yaptığı açıklamada satırbaşları şöyle:

Hatırlarsınız, son aylarda gelen fiyat farkları simit fiyatlarımızı 7.50 TL'ye çıkarırken önceliğimizin tüketici esnaf bütünleşmesi olduğunu ve tüketicimize en iyiyi sunmanın gayreti İçerisinde her türlü mücadelemizi sürdürdüğümüzü ifade etmiş ve fiyat artışı yapmanın hoşnutsuzluğunu sizlerle paylaşmıştık...

Ancak, takdir edersiniz ki özellikle son altı aydır piyasada yaşanan fiyat artışları bizleri de oldukça büyük sıkıntılarla karşı karşıya getirmiştir.....

Başta un, susam, tahin, yağ, elektrik ve doğalgaz vb. olmak üzere ana giderler arasında yer alan artışlar, toplu iş sözleşmeleri dolayısıyla işçilik ücretlerindeki yükselişler ve kiralardaki önlenemeyen yukarı bazlı hareket maliyetlerimizi artırmış ve simit, poğaça, börek, yufka vb. ürünlerde bir fiyat düzenlemesi yapmayı zorunlu hale getirmiştir.

01.07.2023, Cumartesi gününden itibaren bugüne kadar 7.50 TL.'den satılan 100 gram simit 10.00 TL.'den satılacaktır.

Buradan kamuoyuna bir çağrı yapmak istiyorum.

Simit, küçük, büyük hepimizin zaman zaman belki de en temel gıda maddelerimizden biri.... Esnafımız, bu temel gıda maddesini "hijyenik ortamlarda ve hijyen kurallarına uygun olarak üretme konusunda" bilgilendiriliyor, eğitiliyor... Dolayısıyla, kayıt dışı çalışan ve merdiven altı imalat yapanları engellemek için büyük çabalar veriyoruz. Halkımıza daha sağlıklı ve hijyenik şekilde hizmet verebilmek için.

Halk sağlığı ile oynanmama konusunda Belediyemiz ile birlikte özen gösteriyoruz.

Lütfen, hijyen kurallarına uymayan ürünlerin satılmasına izin verilmesin...

Ve, esnafımızın, fiyat konusu da dahil olmak üzere, elini taşın altına koyduğu "tüm uygulamalarımıza" toplumumuzun tüm kesimlerinden destek bekliyoruz...

Gelin, Artun Ünsal hocamızın dediği gibi "susamlı halkanın tılsımını" bozmayalım...

Ve, Sait Faik'in şu sözünü asla unutmayalım:

"Hiçbir kahvaltı simit ile çayın yerini tutamaz"

Saygılarımla...

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