Bursa’nın İznik ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi mevkiinde bulunan bir soğuk hava deposunda iddiaya göre elektrik kontağından çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler soğuk hava deposunu sararken vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Siyah dumanlar ilçenin birçok noktasından görülürken, yangın havadan da görüntülendi. İznik Kaymakamı Recai Karal da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

İhbar üzerine olay mahalline gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangına İznik, Orhangazi, Gemlik, Yenişehir, Küçükbalıklı, Gürsu, Kestel, Küçük Sanayi, Demirtaş ve İnegöl Sanayi olmak üzere 15 araçlık ekip müdahale etti. Ayrıca BUSKİ 1 tanker, Tarım A.Ş 5 tanker, Orman Bölge Müdürlüğü 3 arazöz, Gemlik, Orhangazi ve İznik belediyeleri 3 tanker ile yangına müdahale çalışmalarına destek verdi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.