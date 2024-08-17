Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde polis kurduğu şok uygulama noktaları ile şüpheli şahıslar ve araçları tek tek inceledi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 7 polis merkezinin destek verdiği uygulamada, Demirtaş Mahallesi’nin çeşitli noktalarına eş zamanlı şok uygulama noktaları kuruldu. Şüpheli şahıslar ve araçları teker teker durduran ekipler, Demirtaş Mahallesi’nde adeta kuş uçurtmadı. Uygulama boyunca 84 şüpheli araç ile 220 şüpheli şahıs sorgulanırken 18 park ve bahçe de kontrol edildi. Herhangi bir suç unsuruna rastlamayan ekipler şahısları serbest bıraktı.

Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceğini bildirdi.