Bursa’da Yunus timleri yaptıkları şok uygulamada 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği’ne bağlı timler, Zafer Mahallesi’nde yaptığı şok uygulamalarda durumundan şüphelenerek bir şahsı durdurdu. Şahsın yapılan sorgusunda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şafak D. isimli şahıs gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Soruşturma sürdürülüyor.