Bursa’da bir kişi, sokak arasında karşılaştığı husumetlisiyle sözlü tartışmaya başladı. Öfkeli saldırgan, yanında taşıdığı tabanca ile husumetli olduğu kişiye arka arkaya ateş açtı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uzay Sokak’ta oturan Recep K. (27) husumetlisiyle karşılaştı. Sokak arasında karşılaşan taraflar sözlü tartışmaya başlayınca tansiyon kısa sürede artarak kavgaya dönüştü. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, yanında taşıdığı tabanca ile tartıştığı Recep K.’yi 3 el ateş ederek bacaklarından vurdu. Kanlar içinde kalan genç için çevredekiler 112 ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan olay yerinden kaçarken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.