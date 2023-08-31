Bursa'da bir kişi, otomobilinde tartıştığı eşini 3 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan şüpheli polis ekibine pişman olduğunu söylerken vatandaşlardan biri "Pişmansın, neden yaptın?" dedi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Nilüfer merkez Mudanya Yolu Caddesi üzerindeki Balat girişi yakınında meydana geldi. Aracıyla Mudanya istikametinden Bursa merkeze giden H.K. (55), araç kullanırken sorun yaşadığı öğrenilen eşi Leyla K. (45) ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmanın ardından Leyla K. araçtan inerek hızla koşmaya başladı. H.K. Araçtan bıçakla inerek yolda yakaladığı karısını üç yerinden bıçakladı. Çevredekilerin müdahalesinin ardından polis tarafından etkisiz hale getirilen koca, gözaltına alındı. Ancak eşi Leyla K. tedavi için kaldırıldığı Bursa şehir hastanesinde tüm önlemlere rağmen kurtarılamadı. H.K. pişmanlığını dile getirdiğinde çevredeki vatandaşlar "Pişman olacaktın neden yaptın" diye sert tepki gösterdiler.