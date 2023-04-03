Bu kış baraj havzalarında yeterli kar yağışının olmaması nedeniyle doluluk oranlarında geçmiş yıllarda görülmedik şekilde azalma kaydedilirken, son günlerdeki yağış geleceğe dönük umut verdi. Son yağışlarla birlikte Doğancı Barajındaki su seviyesi yüzde 51’e, Nilüfer Barajı’ndaki seviye ise yüzde 19'a yükselirken, Doğancı Barajı’nda 93 santim ve Nilüfer Barajı’nda ise 179 santim artış kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada iklim değişikliklerine bağlı olarak yaşanan sorunlardan Bursa’nın asgari düzeyde etkilenmesi için BUSKİ marifetiyle gerçekleştirdiği Çınarcık Barajı’nın da mevcut içme suyu sistemine dahil edilmesi başta olmak üzere ihtiyaç duyulan yatırımları aralıksız sürdürürken son gelen yağışlar yüzleri güldürdü.

Hafta boyunca devam eden yağışlar, yaşanması arzu edilmeyen susuzluğa ilişkin endişe bulutlarını dağıtan bir sonucu da beraberinde getirdi. Buna göre, Doğancı Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 51, Nilüfer Barajı’ndaki su seviyesi ise yüzde 19'a yükselerek, mevcut su rezervine önemli katkı sağladı. Son yağışlarla birlikte Doğancı Barajı’nda 93 ve Nilüfer Barajı’nda ise 179 santimetrelik artış kaydedildi.

Eldeki veriler ışığında, barajlara hiç su girişi olmaması durumunda bile Bursa’nın 122 günlük su rezervinin bulunduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, küresel iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı sıcak hava değişimleri ve kuraklık tehlikesinin her an kapıda olduğuna işaret etti. Başkan Aktaş, vatandaşları içme suyunu tasarruflu kullanmaları ve içme suyu kaynaklarını başka amaçlar için kullanmamaları konusunda uyardı.