Sorunları kaynağında belirleyip, kısa sürede çözüm üretmek amacıyla sık sık ilçe programları düzenleyip, muhtarlarla bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu kez Muhtarlar Çalıştayında 17 ilçedeki Muhtarlar Derneği başkan ve yöneticileriyle buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Muhtarlar Derneği’nin koordinasyonunda düzenlenen toplantıda, 17 ilçedeki muhtarlar derneği başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi. Kırsal veya merkez ayırt etmeksizin tüm sorunların dile getirildiği toplantıya Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Büyükşehir ve BUSKİ bürokratları ile Büyükşehir iştiraklerinin yöneticileri de katıldı. Toplantının açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 10 bin 800 kilometrekare alanda 17 ilçe ve 1058 mahalleden oluşan Bursa’yı ortak akılla yönetmek için sık sık demokrasinin uç beyleri muhtarlarla bir araya geldiklerini hatırlattı.

Vatandaşların mahalle muhtarlarına kolay ulaşıp, sorunlarını aktardığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Zaten ilçe ilçe gezip, muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Ancak sorunları genel bir çerçevede ele almak için Bursa Muhtarlar Derneği’miz ve 17 ilçedeki dernek başkanlarımızla bir araya geldik. Öncelikle tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten çok iyi hazırlanmışlar. Gerekli tüm konuları not aldık. Kısa, orta ve uzun vadede yapılacakları paylaştık. Bunun yanında devam eden işlerimizin süreçleri hakkında muhtarlarımızı bilgilendirdik. Hepimiz taş üstüne bir taş daha koyabilmenin derdindeyiz” dedi.

Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı İdris Aydın da tüm ilçelerin farklı farklı sorunları olduğunu, tüm sorunların dile getirildiği verimli bir toplantı yaptıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları istişarelerden olumlu sonuçlar aldıklarını kaydeden Aydın, “Özellikle son dönemde yaptığımız taleplere karşı Büyükşehir Belediyesi’nde çok hızlı geri dönüşler almaya başladık. Muhtarlarla sık sık söz hakkı tanıdıkları için başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu

Bursa Milletvekili Atilla Ödünç de AK Parti Bursa Milletvekilleri olarak sık sık saha ziyaretleri yapıp, hem muhtarların hem de vatandaşların taleplerini dinlediklerini belirterek, çözüm odaklı bu tür toplantıların da çok verimli olduğunu vurguladı.