Bursa’da STK’lar Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünün 38 kızıl geyik ve yüzlerce dağ keçisinin avlanmasına yönelik ihalesine tepki gösterdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü 1 Eylül 2024 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında 3’ü Bursa’da olmak üzere Türkiye genelinde 38 kızıl geyik ve yüzlerce dağ keçisinin avlanmasına yönelik ihale açtı. DOĞADER, Bursa Barosu, Bursa Veteriner Hekimleri Odası, Bursa Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, Osmangazi Kent Konseyi, Nilüfer Kent Konseyi ve Karacabey Kent Konseyi Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü önünde eylem yaptı.

“Avcılık spor değil, cinayettir”

Doğa koruma ve Milli Parklar Müdürlüklerinin görevinin avcılığa teşvik değil doğayı korumak olduğunu söyleyen DOĞADER Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Güler, “Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) son açıkladığı veriye göre 1970 yılından bugüne, küresel yaban hayatı nüfusu yüzde 70 oranında azaldı. Tüm hayvanların toplamından sadece yüzde 4’ü yaban hayvanı. Dünyanın her ülkesinde yaban hayatını koruma önlemleri arttırıldı, ancak ülkemizde tam tersi kaçak avcılık kontrolsüz bir şekilde artıyor ve koruma önlemleri çok yetersiz. Ayrıca son yıllarda ülkemizdeki orman yangınlarının sayısının ve büyüklüğünün artması ile ağaçlarımızla beraber yanarak yok olan yaban hayatının sayısını ise kimse bilmiyor ve görmüyor. Aynı zamanda iklim değişikliği ile yaban hayatı üzerindeki tehdit unsurlarının etkileri daha fazla artıyor, kuraklık gibi sorunlar yaban hayvanlarının yaşayacakları yerlerin ortadan kalkmasının dışında yaban hayatı üzerinde stres oluşturup enfeksiyöz hastalıkların direnç kazanmasına ve yayılmasına neden olma potansiyeli taşıyor. Bu korkutucu duruma rağmen Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, avcılardan ve av turizmi şirketlerinden ihale ve kura yöntemiyle para alıp, yaban hayatın katliamına öncülük ediyor. Yaban hayatını koruması gereken devlet kurumu, av turizminin taşeronu haline dönüştürülüyor. En son Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün açtığı yaban hayvanı av ihalesi ile 3’ü Bursa ve Bilecik’ten olmak üzere ülke genelinde 1 Eylül 2024-29 Şubat 2025 arasında toplam 38 kızıl geyik katledilecek. Ayrıca ülkemizin ormanlarında ve dağlarında yaşamaya çalışan yüzlerce yaban keçisi de ölüm listesinde. Bu katliam ihalesi derhal durdurulmalı ve iptal edilmelidir. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün görevi, yaban hayatının doğal yaşam döngüsü içinde sürmesini sağlamak ve savunmasız yaban hayatını korumaktır. Yaşamak haktır, avcılık cinayettir” ifadelerini kullandı.