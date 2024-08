Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Demirtaş Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi ve isale hatlarının açılışı yapıldı. Günde 51 bin 840 metreküp suyu arıtacak tesis, 400 bin kişiye içme suyu sağlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Demirtaş Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi ve isale hatları hizmete girdi. Osmangazi Demirtaş’ta bulunan 42 derin su kuyusu ile işletilecek tesis, günde 51 bin 840 metreküp suyu arıtarak 400 bin kişiye sağlıklı ve kaliteli içme suyu imkanı sağlayacak. Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği 430 kriterden geçen su sayesinde Bursalılar suyu çeşmeden içecek.

“Su kullanımı konusunda vatandaşlarımızın hassas olmasını öneriyorum”

Tüm dünyada hızla yükselen kuraklığa dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak en önem verdiğimiz konulardan biri sağlıklı ve nitelikli içme suyunu sağlamak. Bursalılara sağlıklı ve nitelikli içme suyu sağlayan BUSKİ, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlemiş olduğu kriterleri tam olarak uyguladıklarını ve Bursalılara suyu çeşmeden içmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çünkü suyumuz en sağlıklı bir biçimde vatandaşlara ulaştırılıyor ve 430 civarında kriterle arkadaşlarımız an be an takip ederek suyun kaliteli olmasını sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Müdürlüğü aracılığıyla Bursa’ya sağlıklı ve erişilebilir içme suyu sağlamak, gerekli her donanımı kazanmak için de tesis ve altyapı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kuraklık, tüm dünyayı tehdit eden bir konudur. Su kullanımı konusunda özellikle vatandaşlarımızın hassas olmasını ve suyu israf etmemesini öneriyorum” dedi.

“Çınarcık İçme Suyu projesiyle Bursa’nın 2060’a kadar su sorunu kalmayacak”

2026 yılı sonuna kadar bitmesi planlanan Çınarcık İçme Suyu projesi hakkında konuşan Bozbey, “Kentimizin su ihtiyacının yüzde 85’ini Doğancı ve Nilüfer Barajı’ndan karşılıyoruz. Geriye kalan yüzde 15’ini de Uludağ’ın pınar kaynaklarından karşılıyoruz. İhtiyaç duyulduğu takdirde kuyu suları da devreye girmektedir. Özellikle muhtemel kuraklık döneminde kullanılmak üzere yıllık 55 milyon metreküp kapasiteli olmak üzere toplamda 155 adet kuyumuz mevcuttur. Çınarcık İçme Suyu projemizin 2026 yılının sonuna doğru tamamlanması planlanıyor. Bittiği takdirde Bursa’nın 2060 yılına kadar susuzlukla ilgili bir sorunu kalmayacak. Ancak yine de önümüzdeki yılların iklimsel şartlarını da düşünerek su kullanımına dikkat edelim” şeklinde konuştu.

400 bin kişiye sağlıklı içme suyu sağlanacak

Demirtaş Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi hakkında bilgiler veren Bozbey, “Su kuyularımızdan çıkarılan suyun kalitesinin arttırılması amacıyla da inşa ettiğimiz bu tesis, 51 bin 840 metreküp gün ve 400 bin kişi kapasitelidir. Günde 51 bin 840 metreküp suyu burada arıtacağız 400 bin insanımızın kaliteli içme suyuna erişimini sağlayacağız. Osmangazi Demirtaş sınırlarındaki toplam 42 derin su kuyusu ile işletilecek olan projenin toplam maliyeti 1.2 kilometre civarındaki kolektör, isaliye hatları ve haberleşme sistemiyle birlikte 140 milyon lira civarına mal olmuştur. Yaklaşık 400 bin kişiye hizmet sağlayacak Demirtaş Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi ile birlikte özellikle kuraklık dönemi için devreye alınan su kuyularının kalitesi daha da arttırılmış olacaktır. Bursa’mıza değer katacak bu tesisi açmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.