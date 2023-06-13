Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yapılan ‘Su Damlalarının Peşinde’ projesinde bir dönemi daha su şenliği ile tamamlandı. Yıl boyunca su tasarrufu ve su kültürü konusunda eğitimler alan anaokulu ve ilkokul öğrencileri, eğitim süresince yaptıkları çalışmaları şenlikte sergiledi.

Küresel ısınmaya bağlı yaşanan kuraklık, tüm dünyanın en önemli sorunu haline gelirken Büyükşehir Belediyesi, su tasarrufu ve su kültürünün daha küçük yaşlarda anlaşılması amacıyla 3 yıl önce başlattığı Su Damlalarının Peşinde projesini hız kesmeden sürdürüyor. BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Kasım 2019’dan 2022 yılı sonuna kadar 589 okulda yaklaşık 160 bin anaokulu ve ilkokul öğrencisine su tasarrufu bilinci eğitimi verildi. Bu yıl da 17 ilçedeki 170 okulda 68 bin öğrenciye ulaşılırken, eğitimler çerçevesinde, suyun önemine dair resim ve kısa film yarışmaları düzenlendi. Proje, BUSKİ Sosyal Tesisleri’nde yapılan Su Şenliği ile tamamlandı. Projeye katılan öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı şenlikte, kısa film ve resim yarışmasında dereceye giren eserler sergilendi. Kısa film yarışmasında Orhangazi Tuna İlkokulu’ndan Cihan Aydın birinci, Osmangazi Pilot Sanayi İlkokulu’ndan Eda Öner ikinci ve Yıldırım Millet Mahallesi İlkokulu’ndan Cavidan Havanur Akça üçüncü oldu.

Resim Yarışmasının Anaokulu Kategorisinde Nilüfer Öğretmen Mehmet Aras İlkokulu Anasınıfından Tuğtekin Ensar Selvi birinci, Nilüfer Ahmet Muharrem Uğur Anaokulundan Asel Esen ikinci ve Osmangazi Bursa Emek Anaokulundan Melis Nil Marşan da üçüncü oldu.

Resim Yarışmasının İlkokul Kategorisinin birincisi Orhangazi Atatürk İlkokulu’ndan Bade Hür, ikincisi İnegöl Hacer Salih Yıldız İlkokulu’ndan Musa Asaf Karagöz ve üçüncüsü de Orhangazi Kurtuluş İlkokulu’ndan Yağız Alp Arslan oldu. Dereceye giren öğrenciler, Su Şenliği’nde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Kahya, tarafından ödüllendirildi.

Bu arada şenlik alanına kurulan stantlardaki magnet yapımı, boyama, anahtarlık tasarlama, kolye yapımı, su deneyi gibi atölye çalışmaları da çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Başkan Aktaş da atölye çalışmalarına katılan miniklerle bir araya gelip, onlarla su tasarrufu üzerine sohbet etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gerek mevcut kaynakların korunması gerekse de yeni su kaynaklarının temini noktasında önemli yatırımlar yaptıklarını hatırlatarak, özellikle su tasarrufu konusunda eğitimi çok önemsediklerini söyledi. Bütün okullarda yarışmalar, akılda kalacak oyunlar ve görsellerle desteklenen eğitimlerle çocukları şuurlandırmaya çalıştıklarını belirten Başkan Aktaş, “Biz sanıldığının aksine su zengini değil, su fakiri bir ülkeyiz. Bu nedenle kullandığımız suyu geri kazanmak, gri su diye tabir ettiğimiz yağmur sularını da, atık suları da artık tekrar kullanmak zorundayız. Bakın bir gün su yüzünden savaşlar çıkacak. Bir gün bir damla suya muhtaç kalacağız. Dünyada her yıl iki milyon kişi sağlıklı ve temiz suya ulaşamadığı için maalesef ölüyor. Bu nedenle tasarruf çok önemli. Bu konuda çocuklarımızın yaptıkları çalışmaları çok beğendim. Bütün çocuklarımızı kutluyorum. Emeği geçen öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Kahya da “Hem okullarımızdaki öğretmenlerimiz hem de BUSKİ eğitmenlerimizin özverili çalışmalarıyla yürütülen projemizin önümüzdeki dönemlerde de çocuklarımıza katkı sağlaması en büyük temennimizdir. Başta Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ olmak üzere projeye emeği geçen değerli öğretmenlerimiz ve proje ekibimize teşekkür ederim” diye konuştu.