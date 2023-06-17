Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde Su Verimliliği Seferberliği çalışmaları devam ediyor.

‘Belediye Su Kardeşliği’ protokolleri çerçevesinde su verimliliği, su kayıpları ve suyun geleceği konularının ele alındığı toplantı, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Bursa’da gerçekleşti. Türkiye’nin toplam su kullanımının yüzde 12’sini içme ve kullanma suyu oluştururken, 2021 yılı verilerine göre, Türkiye genelinde birinci sınıf kalitede arıtılmış bu suyun yüzde 33,5’i kullanıcıya ulaşamadan kayboluyor. İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliğine göre bu oran büyükşehir ve il belediyelerinde 2028 yılına kadar, diğer belediyelerde ise 2033 yılına kadar kademeli olarak yüzde 25 seviyesine indirilmesi hedefleniyor. Bu hedeflere ulaşılması amacıyla belediyeler arası bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması için Su Verimliliği Seferberlinde 28 belediyenin katılımıyla Belediye Su Kardeşliği uygulaması başlatıldı. Uygulamaya dâhil olan belediyeler arasında kardeşlik protokolleri imzalandı. Belediye Su Kardeşliği uygulaması çerçevesinde ilk toplantı, Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ahmet Kavak, Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü M. Sait Güllüoğlu, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz ile ilgili kurumlardan ve Türkiye Belediyeler Birliği’nden teknik personel katılım sağladı.

Toplantının açılışında söz alan BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, BUSKİ olarak Bursa’yı teknik ve coğrafi olarak alt bölgelere ayırarak daha kontrol edilebilir bir altyapı ağı oluşturduklarını söyledi. Gülenç, “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yakinen takip ettiği ve Bursa’ya su sağlayan Doğancı ve Nilüfer Barajına yanı sıra Çınarcık Barajı’nın suyuyla Bursa’da 2060 yılına kadar su sorunu yaşamayacak. Yaptığımız yatırımlarla su kayıp kaçaklarını önlemedeki Türkiye birinciliğimizi devam ettireceğiz” dedi.

Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever ise, 4 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planını yayınladıklarını hatırlattı. Bu belgede kentsel, tarım ve sanayi sektörleri ile bireysel kullanımda su verimliliği ilişkin hedefler belirlediklerini belirten Sever, kentsel su verimliliği çerçevesinde 5-6 Aralık 2022 tarihinde Dünya Su kayıpları Günü-Belediye Su Kayıpları Etkinliği düzenlediklerini dile getirdi. Etkinlikte içme suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının azaltılması için Belediyeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması maksadıyla su kayıpları azaltılması çalışmalarına yönelik Belediye Su Kardeşliği ilan ettiklerini ifade eden Sever, “Ülkemiz iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeler arasında. Türkiye Yüzyılı’nda içme suyu sistemlerinde su kayıp oranları yüzde 10 seviyelerine çekilmesi gerekiyor. Bakanımız İbrahim Yumaklı öncülüğünde Eylem Planında yer alan hedeflerin sağlanması için yoğun bir çalışma içindeyiz. Taşkın ve kent selleri ile oluşan suyun kuraklık dönemleri için toplanılması da gerekiyor. Suyun her damlasına ihtiyacımız olduğunu unutmamalıyız” diye konuştu.

Programda ayrıca Türkiye’nin su varlığı ve değişen iklim şartları nedeniyle gelecek yıllarda kaynaklarda beklenen değişimler, su kayıplarının kontrolüne ilişkin yasal altyapı, performans kriterleri ve idarelerce yürütülen çalışmaların sürdürülebilirliği gibi konular ele alındı. Ayrıca su verimliliği, su kayıpları ile mücadele ve suyun geleceği konuları değerlendirildi. Toplantıya katılan Kahramanmaraş KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak ise, “Geçtiğimiz aylarda bölgemizde yaşadığımız üzücü deprem felaketinde, su ve kanalizasyon idarelerinin ne kadar elzem olduğunu bizzat yaşayarak öğrendik. Orda depremzedelerin yardımına ilk önce koşan Su ve Kanalizasyon İdareleri oldu. O yüzden su idarelerini canlı ve diri tutmalıyız. Gözümüz gibi korumalıyız. İlk andan beri yanımızda olan ve yardımımıza koşan BUSKİ’ye çok teşekkür ederiz” dedi.

Bursa’daki çalışma ve ev sahipliği için BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç’e teşekkür eden Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü M. Sait Güllüoğlu ise, “Daha gidecek çok yolumuz var. Alt yapı yatırımları için projelerimiz hazır. Bizim en çok önem verdiğimiz proje, Fırat Havzasını korumaya yönelik yapılan Atıksu Arıtma Tesisleridir” diye konuştu.

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz ise, ”Maalesef şehrimizde su kayıpları oranı yüzde 67 seviyelerinde. Bu oranı düşürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Kurumlar arası iş birliği ve bize rehber olacak çalışmalarla inşallah bu oranı düşüreceğiz. Çalışmaları başlatan ve koordine eden Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Su Kardeşlerimiz olan Bursa, Kahramanmaraş, Şanlıurfa’dan gelen yönetici ve teknik ekipleri Yozgat’ta görmekten memnuniyet duyacağız” diye konuştu.

Konuk ekipler teknik sunumların ardından BUSKİ’nin iyi uygulama örnekleri arasında yer alan, SCADA Merkezi, Debimetre Odası ve Dobruca İçmesuyu Arıtma Tesisi’ne ziyarette bulundu.

Programa katılan konuklar toplantı sonrası Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı da makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu.