Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Çekirge Mahallesi Hamza Bey Caddesi, Hulki Bey Caddesi, Oğuz Sokak, Dere Sokak ve civarında 19.12.2023 tarihinde 20.12.2023 tarihinde 09:00 - 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.