Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 15 Aralık 2023 ile 5 Ocak 2024 tarihleri arasında, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından planlanan çalışmalar nedeniyle zaman zaman su kesintileri gerçekleştirilecek. Mevlana Mahallesi Yoğun Sokak ve çevresinde, belirtilen tarihler arasında 10:00 ile 16:00 saatleri arasında su kesintileri yaşanması beklenmektedir.

Yapılacak olan çalışmaların ilgili bölgedeki altyapı iyileştirmelerini içermesi sebebiyle, vatandaşlarımızdan bu süre zarfında su kesintilerine hazırlıklı olmaları önemlidir.