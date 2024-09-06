Dünyanın armut bahçesi olarak bilinen Bursa’nın Gürsu ilçesinde kuraklık nedeniyle kanallar kurudu. Coğrafi işaretli Santa Maria ve Deveci Armudu’nun sulama sıkıntıları nedeniyle ihracat riski oluştuğunu söyleyen çiftçiler ayrıca ilk kez kuraklık nedeniyle balık ölümlerinin gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye’nin önemli ihraç kaynaklarından coğrafi işaretli Santa Maria ve Deveci Armudu üretimi susuzluk nedeniyle durma noktasına geldi. Kuraklık nedeniyle Gürsu ovasını besleyen kanallar kururken, ilk kez balık ölümleri de gerçekleşti. Bugüne kadar toplu balık ölümleri görmediklerini söyleyen çiftçiler, balıkların yeterli oksijen alamadıkları için öldüklerini ifade etti.

Sulama zamanı gelen ürünlerin, vaktinde sulanmazsa yeterince olgunlaşmayacağını söyleyen çiftçiler, her yıl ihracata giden ürünlerinin bu şekilde kabul görmeyeceğini söyledi. Kuraklık nedeniyle ihracat riski yaşanırken, çiftçilerin en kısa sürede çözüm bulmalarını istedi.

Dünyaca ünlü armutların üretimi riske girdi

Kuraklık nedeniyle ürünlerde kalite kaybı yaşanabileceğini belirten Cambazlar Mahallesi Muhtarı Hasan Efe, “Gölbaşı gölünden başlayarak birçok mahalleye su taşıyor. Etrafında dünyaca ünlü santa maria ve deveci armutlarından oluşan tarım arazileri var. Gölbaşı’nda su seviyesi düştüğü için kanalımız kurudu. 1 hata öncesi suyumuz azalmaya başladı. 2 gündür de hiç su alamıyoruz. Hiçbir tarım arazisi şu an sulanamıyor. Kuraklık olursa meyvelerimizde kalite kaybı yaşanacak. Kanalımıza kapak yapıp suyun biriktirilmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

“İlk kez böyle bir kuraklık görüyoruz”

Daha önce ne kuraklık ne de balık ölümleri ile karşılaştığını söyleyen Ağaköy Mahallesi Muhtarı Ertuğrul Ertem, “Balıklar, susuzluk nedeniyle oksijensizlikten öldüler. Biz de bu kanaldan meyvelerimizi suluyoruz. Yakında sulamamız gereken birçok ürünümüz var. Sulanmazsa irileşmez, irileşmezse de ihraç edilemez. Her yıl ilmek ilmek işlediğimiz kalite standardını kaybederiz. İlk kez böyle bir kuraklık görüyoruz” diye konuştu.

Gürsu ovası dünyanın en kaliteli armudunu üretiyor

Dünyanın en kaliteli armutlarının yetiştiği ovaya bu görüntülerin yakışmadığını ifade eden İğdir Mahallesi Muhtarı Ercan Sakın, “Bu kanalı besleyen Gölbaşı’nda çok az bir su kaldığı için kanalımız kurudu. Bu kanaldan yaklaşık 8 köy faydalanıyor. Bu 8 köy zaten dünyanın en kaliteli armudunu üretiyor. Kanalda suyu tutabilmek için kapak yapılmasını istiyoruz. Su bulamazsak armutlar küçük kalacağından satılamayacak. Bizim ürünlerimiz kaliteli ama bu gidişle en fazla meyve suyu olur” dedi.