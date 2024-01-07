Bursa’da kamyonetin kasasından yere dökülen peçeteler için sürücüler seferber olurken, o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonet sürücüsü viraja sert girince kasasında kutu içerisinde bulunan peçeteler yola saçıldı. Trafikteki diğer sürücüler, durumu görmeleri üzerine hemen yardıma koşarak çok kısa bir süre içinde tüm peçeteleri topladı.

Duyarlı vatandaşların bu anları cep telefon kamerasına yansıdı.