Bursa’da vakaya yetişmeye çalışan ambulansı fark eden sürücüler, ‘fermuar sistemi’ uyguladı. Sıkışan trafikte sürücülerin duyarlı çabası kameraya anbean yansıdı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinden vakaya yetişmek için yola çıkan ambulans yoğun trafiğe rağmen olay yerine hızla vardı. Sirenleri çalarak ilerleyen ambulansı gören sürücüler, ‘fermuar sistemi’ oluşturarak ambulansa yol verdi. Sürücülerin duyarlı davranışı ambulansta bulunan sağlık çalışanlarının kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.