Bursa'da su fiyatları, her ay düzenli olarak enflasyon rakamlarına göre güncelleniyor. 2024 yılı Ocak ayı tarifesi açıklandı ve 2023 yılı Ocak ayında 11,49 TL olan içme suyu metreküp fiyatı, TÜFE oranında yapılan güncelleme ile 22,14 TL'ye çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, aralık ayında enflasyon aylık bazda %2,93, yıllık bazda ise %64,77 olarak açıklandı.

Bursa'da su fiyatlarına yönelik yapılan TÜFE'ye dayalı artışlar sonucunda, 2023 yılı Aralık ayı enflasyon rakamları da açıklandı. BUSKİ'nin yeni tarifesine göre, konutlarda suyun metreküp fiyatı 17,71 TL olarak belirlendi ve atık su bedeli 4,43 TL olarak uygulandı. Bu ayarlamalarla birlikte, 1 metreküp içme suyunun toplam bedeli 22,14 TL oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BUSKİ, 2024 yılı Ocak ayından itibaren su fiyatlarını güncelledi. Konutlarda suyun metreküp fiyatı 17,71 TL, atık su bedeli ise 4,43 TL olarak belirlendi. Bu ayarlamalar sonucunda içme suyunun toplam bedeli faturalara 22,14 TL olarak yansıyacak. 2023 yılı Ocak ayında 11,49 TL olan suyun fiyatı, 2024 yılı Ocak ayında %93'lük bir artışla 22,14 TL'ye yükseltildi. Hatırlanacağı üzere, 2022 yılı Ocak ayında 1 metreküp suyun bedeli 6,22 TL'ydi.

Diğer büyük şehirlerdeki su fiyatları da çeşitli sebeplerle farklılık gösteriyor. Buna göre, Bursa'da 22,14 TL'den satılan bir metreküp su, İstanbul'da 23,72 TL, Ankara'da 20,75 TL ve İzmir'de 33,13 TL'den faturalara yansıtılıyor.