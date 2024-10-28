Bursa’da kentin göbeğindeki Abdal Meydanı, tahinli pide ile simit yemek isteyenlerin en gözde mekanlarından biri haline geldi. Meydandaki iki fırın önünde her gün metrelerce kuyruk oluşuyor.İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Abdal Meydanı’ndaki fırınlar, tahinli pide ve simit ikilisiyle Bursalıların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

GÜNÜN HER SAATİ DOLU

Yapımı 400 seneye dayanan ancak 55 senedir simit fırını olarak kullanılan Abdal Fırını önünde özellikle simit kuyruğuna giren vatandaşlar, diğer fırınlardan da tahinli pide almak için dakikalarca sıra bekliyorlar.

Günün her saati dolu olan ve şehir dışından gelenlerin de Bursa’daki uğrak noktası olan dükkanlardan alışveriş yapan vatandaşlar, bu lezzet için sıra beklemenin sorun olmadığını söylüyorlar.

TAHİNLİ VE SİMİTTEN SONRA ÇAYI DA MEŞHUR OLDU

Fırın çevresindeki çay ocağının sahibi İsmail Şehirli ise, Abdal Meydanı’nın bugünkü halini kazanmasında büyük rol oynayan isimlerden biri. Meydandaki ilk çay ocağını açan Şeherli, tahinli ve simit ile birlikte meydanın çayının da artık meşhur olduğunu söyleyerek, “Dört masayla çay ocağını açtım. Biz çayı kaliteli ve ucuz verdiğimiz için, kısa sürede fırınlarla birlikte çayımızda ünlendi. Kent merkezi içerisinde şehrin gürültüsünün arasında dinlenilebilecek tek mekan burası” diye konuştu.