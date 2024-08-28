Bursa’da şüpheli şahsı takibe alan Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, satışa hazır 750 adet sentetik hap ele geçirdi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen Z.A.K.’yi ihbar üzerine takibe alan ekipler operasyon başlattı. İhbarı değerlendiren Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hoca Hasan Mahallesi’nde Z.A.K.’yi gözaltına aldı. Şüpheliden 750 adet sentetik hap ile 2 bin lira ele geçirildi.

Öte yandan, şüpheliye ait 2 adet telefon ve çok sayıda sim kart da bulundu. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli, mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.