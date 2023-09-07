Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki tarihi çarşılarda uygulanan estetik çatı kaplamalarının bir benzerini Yenişehir ilçesinin tarihi Balıbey Çarşısı’nda hayata geçirdi. Çalışma ile hem ilçe sakinleri hem de esnaf, yaz kış konforlu bir ortamda alışveriş imkanı buldu.BURSA (İGFA) - Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan çevreye, altyapıdan tarihi kültürel mirasa kadar ilçelerde de yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkarıyor.

Yenişehir ilçesine değer katacak bir proje daha, ilçe merkezindeki tarihi Balıbey Çarşısı’nda uygulandı. Bursa’daki tarihi çarşılarında yapılan estetik çatı kaplamanın bir benzeri, Yenişehir’in tarihi çarşısını oluşturan Ulucami Mahallesi’ndeki Ahmet Efendi, Arasta ve Kasaplar sokaklar ile İstiklal Caddesi’nde uygulandı.

Çalışma ile toplam 1500 metrekarelik alan, çelik konstrüksiyon taşıyıcılar üzerine estetik bir çatı ile kapatılmış oldu. İlçenin tarihi çarşısına değer katan proje sayesinde hem esnaf hem de ilçe sakinleri yaz kış konforlu bir ortamda alışveriş yapma imkanı buldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ile birlikte çalışmaların tamamlandığı Balıbey Çarşısı’nı gezdi. Hem çarşı esnafı hem de vatandaşlarla sohbet edip, uygulamadan kaynaklı memnuniyeti dinleyen Başkan Aktaş, göreve geldikleri günden beri eser siyaseti için var güçleri ile çalıştıklarını vurguladı.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da tarihi belediye binasının hemen yanındaki alanda yapılan çalışmanın tamamen Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildiğini hatırlatarak, Başkan Aktaş ve ekibine teşekkür etti. Vatandaşların ve esnafın memnuniyetine de tanık olduklarını ifade eden Aydın, “Bazıları konuşur, Cumhur İttifakı yapar. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu yatırımların devamı da gelecektir” dedi.

Özellikle kış aylarında ve yağmurlarda büyük sıkıntılar çektiklerini belirten bölge esnafı da tarihi çarşıyı konforlu hale getiren çalışma nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti.