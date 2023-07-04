Bursa'da Osmangazi Belediyesi, şehrin kuşatması sırasında Osmanlılara yardım eden ve daha sonra Müslüman olup yöneticilik yapan Bizanslı Philippos’un (Filiboz) oğlu Hayrettin’e ait olan tarihi mescidi gün yüzüne çıkartıyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi ‘'Yaşayan Tarih Hisar İçi’ projesi ile Bursa’nın en eski 5 mahallesinin yer aldığı Hisar’daki tarihi dokuyu ortaya çıkarmayı sürdürüyor.

2 bin 400 yıl öncesine dayanan tarihi ile Bitinya, Roma, Bizans ve Osmanlı’ya ev sahipliği yapan Hisar bölgesinde bugüne kadar birçok önemli çalışmaya imza atarak bölgeyi açık hava müzesine dönüştüren Osmangazi Belediyesi, 14’üncü yüzyılda inşa edilen, ancak zamanla doğal afetlerle yıkılan Filiboz Mescidi’ni ortaya çıkarmak için başlattığı çalışmalarda sona yaklaştı.

Kamulaştırılarak elde edilen toplam 3 bin 884 metrekarelik alan üzerinde yeniden inşa edilen tarihi mescidin rekonstrüksiyon projesi, Sanat Tarihi ve Restitüsyon Raporu doğrultusunda hazırlandı.

70 metrekare alan üzerinde aslına uygun şekilde inşa edilen tarihi mescidin kaba inşaatı tamamlanırken ince işçilikleri devam ediyor. Önümüzdeki günlerde hizmete açılacak olan tarihi mescit, Hisar bölgesindeki tarihi dokunun bir parçası olacak.

Osmangazi’de rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanında tarihi mirasa da sahip çıktıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Hizmet üretiyoruz, eser meydana çıkarıyoruz. Hisar’da adım adım 1326 Bursa’sını ayağa kaldırıyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak Hisar Bölgesi’nde Kale Sokak, Osmangazi Çıkmazı, Oruçbey Caddesi, Surüstü ve Sümbüllü Bahçe Konağı, Filiboz Mescidi ve Arkeopark çalışmalarıyla fethedilen Bursa’yı yeniden canlandırıyoruz. Bu bölgedeki arkeolojik kazı çalışmaları neticesinde14. yüzyıla ait FilibozMescidi’ne ulaşıldı. Günümüze ulaşamamış olan Osmanlının ilk dönemlerinden kalan bu tarihi mescidi yeniden gün yüzüne çıkartmak için çalışma başlattık. Bu çalışma ile Bursa tarihinde önemli bir konuma sahip olan bu tarihi yapıyı gün yüzüne çıkartıyoruz. Hisar bölgesinde bugüne kadar birçok önemli çalışmaya imza attık. Bu eserimiz de tamamlandığında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde sanal ortamda gördüğümüz fethedilen Bursa’yı gerçek olarak Hisar’da yaşayacağız.” diye konuştu.