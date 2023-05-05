Bursa’da 1958 çarşı yangınından sonra vasfını yitirip, önce dükkana dönüşen, ardından tamamen yok olan Sağrıcı Sungur mescidi restorasyonun ardından tam 65 yıl sonra kılınan ilk Cuma namazıyla ibadete açıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekleriyle hayata geçirdiği Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi, kentin kalbindeki hayranlık uyandıran tarihi dönüşümü de gözler önüne serdi. Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların gelişimiyle sürecini tamamlayan tarihi bölgede, proje kapsamında etrafı dükkanlarla sarılı 342 yıllık Esiri Mehmet Dede Türbesi gün yüzüne çıkarılmıştı. Etrafı açılan türbenin çevresinde yapılan kazı çalışmalarında ise geçmişi 1549’a kadar uzanan tarihi mescidin temel kazılarına ulaşılmıştı.

KÜLLERİNDEN DOĞDU

Şer’iyye sicillerine göre Osmanlı’nın 4’üncü sultanı Yıldırım Bayezid Han’ın kız kardeşi Fatma Sultan tarafından 1549 yılında yaptırıldığı anlaşılan tarihi mescidin bakım ve onarımının da uzun yıllar Şeyhülislam Esiri Mehmed Efendi tarafından yapıldığı belirlendi. 1681’de ölen Esiri Mehmet Efendi camiye bitişik yaptırdığı türbeye defnedilirken, büyük Bursa depreminde zarar görmesine rağmen 1958 çarşı yangınına kadar mescit olarak kullanılan yapı, yangın sonrası kullanılamaz hale gelince dükkana çevrilmiş, bölgenin ticarethanelerle dolmasının ardından da tamamen yıkılıp, temelleri üzerine yeni işyerleri yapılmış. Büyükşehir Belediyesi’nin ‘tarihe vefa’ projesi kapsamındaki kazılarla ortaya çıkarılan temeller üzerinde başlanan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Bundan 474 yıl önce yaptırılan mescit ve yanındaki türbe ilk günkü ihtişamına kavuşurken, proje kapsamında Esiri Mehmet Efendi’nin ailesine ait olduğu belirlenen 12 hazire de yeniden düzenlendi.

Daha önce etrafı dükkanlarla çevreli olan ve ağırlıklı olarak otopark olarak kullanılan bölge, proje kapsamında kentin en ayrıcalıklı meydanlarından birine dönüştü. Küllerinden doğan Sağrıcı Sungur Mescidi, restore edilen türbe, düzenlenen hazireler, mescit önünün meydana dönüştürülmesi, zemin düzenleme, peyzaj, ağaçlandırma ve aydınlatma çalışmalarıyla bölgenin kimliği tamamen değişti. 1958 çarşı yangınına kadar ibadetin yapıldığı Sağrıcı Sungur Mescidi, tam 65 yıl sonra kılınan Cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açıldı. Tarihi bölgede tarihi bir gün yaşanırken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Vali Yakup Canbolat, Bursa Milletvekili Efkan Ala ve bölge esnafı da cuma namazını tarihi mescitte kıldı.

“KAPISI HEP AÇIK KALIR”

Cuma namazı çıkışında hem ibadete açılan Sağrıcı Sungur mescidi hem de bölgede devam çalışmalar hakkında bilgi veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Yıllar sonra ilk cuma namazını kılmak nasip oldu. Allah'a hamdediyoruz, şükür ediyoruz bize bugünleri gösterdiği için. İnanıyor ve ümit ediyorum ki kıyamete kadar inşallah burada bir daha hiç ara verilmeden vakit namazları da dahil namazlar kılınır. Bu mescidin kapısı hep açık kalır ve bu güzel mekanlar da inşallah kıymetli esnafımıza bol bereketli kazançlar olarak döner. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Projemiz devam ediyor ama bugün ilk cuma namazını kılmak için bir araya geldik. Bu bölge ile ilgili bir hayalimiz vardı. Ben burada Cumhurbaşkanımızı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a çok teşekkür ediyorum. Onların destekleriyle projemiz hızla ilerliyor. Burası hem gece hem gündüz vatandaşlarımızın gelip, vakit geçirebileceği, hatıralarını yad edebilecekleri Bursa’nın gerçek sembollerin biri olacak” diye konuştu.

Cuma namazı sonrası vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.