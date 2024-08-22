Sanayisinin yanı sıra tarım ürünleri ile de adından sıkça söz ettiren Bursa’da sanayi ve imar projeleri dolayısıyla tarım alanları azalıyor.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden biri olan Bursa’da tarım alanları ve çiftçilik her geçen yıl biraz daha azalıyor. Geçmişte Bursa’da yoğunluk gösteren birçok ürün, artan maliyetler ve azalan tarım alanları dolayısıyla artık üretilmiyor.

2000’li yılların başında Bursa’da üretilen patlıcan, mısır, marul, maydanoz gibi birçok sebze, yerlerini artık meyveye bıraktı. Bursa’da azalan tarım alanları ve artan maliyetler sebebiyle çiftçi, alternatif ürünlere yöneldi.

Bursalı çiftçiler, son yıllarda artan maliyetler sebebiyle ürünlerini riske atmamak için satışı daha kolay ürünleri tercih ediyorlar. Üretiminin büyük çoğunluğu meyveden oluşan Bursa’da son yıllarda şeftali, armut ve erik üretimi artış gösterdi.

Özellikle şeftalide yoğun bir ihracat potansiyeli olan Bursa, Türkiye’nin en çok şeftali üreten şehri oldu.

Öte yandan son yıllarda çiftçinin şeftalideki tercihi de değişti. Çiftçi, klasik tüylü şeftaliden ziyade nektarin ismi verilen tüysüz şeftali türüne yönelmeye başladı. Hem bakımının kolay hem de maliyetlerinin düşük olması sebebiyle çiftçi son yıllarda, potansiyel alıcıları meyve suyu fabrikaları olan nektarin türüne ağırlık gösterdi.

İlaç, mazot ve iççilik maliyetlerinin yüksekliğinden şikâyet eden üretici, ayrıca Bursa’daki tarım alanlarının azalmasına tepkili. Birçok tarım bölgesinin konut ve fabrika imarına açılması tarlaların mali değerlerini yükseltirken, çiftçiyi üretim konusunda endişelendirmekten de geri durmuyor.

Meyve ve sebze üreticileri, şehir planlaması yaparken yetkililerin, şehrin tarım potansiyeline zarar vermemeleri konusunda dikkatli olmalarını talep ediyor.